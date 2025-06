Marianucci-Napoli domani le visite mediche e la firma su un quinquennale da un milione a stagione

Luca Marianucci sta per diventare ufficialmente un nuovo volto del Napoli, con visite mediche previste domani e un contratto quinquennale da un milione di euro a stagione. Il giovane talento livornese, ex Empoli, rappresenta un investimento importante per il club azzurro, che punta a rinforzare la rosa con prospettive di grande futuro. La svolta decisiva sta per arrivare: ecco tutti i dettagli dell'operazione.

Luca Marianucci sarĂ presto un nuovo giocatore del Napoli. L’ormai ex Empoli sosterrĂ domani le visite mediche con il club azzurro e potrĂ essere annunciato come il primo rinforzo per la prossima stagione. I colleghi di Tuttomercatoweb.com riferiscono aggiornamenti in merito, fornendo le cifre dell’operazione e dettagli sul contratto che il 20enne livornese andrĂ a sottoscrivere. Le ultime di Tmw su Marianucci-Napoli. Di seguito quanto si legge sul noto portale specializzato in calciomercato: “Domani ci saranno le visite mediche di Luca Marianucci con il Napoli. Un trasferimento da nove milioni di euro piĂą bonus, ma anche un lunghissimo contratto quinquennale, fino al 30 giugno del 2030, da un milione di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marianucci-Napoli, domani le visite mediche e la firma su un quinquennale da un milione a stagione

