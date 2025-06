Marianucci | Chiellini è il mio idolo e un punto di riferimento per me

Marianucci, il primo acquisto del Napoli per questa stagione, si presenta con entusiasmo e determinazione, già proiettato verso l’avventura che lo attende. Dalla Serie C alla maglia azzurra in un solo anno, la sua crescita è incredibile. «Se fosse per me, inizierei già domani il ritiro», dichiara con passione, dimostrando che i sogni diventano realtà con impegno e cuore. Questo giovane talento promette di lasciare il segno nel mondo del calcio.

Luca Marianucci, i l primo acquisto del mercato estivo da parte del Napoli si è presentato in una lunga intervista al sito ufficiale di Nicolò Schira: «Fosse per me inizierei già domani il ritiro. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare». Le parole di Marianucci. E pensare che solamente un anno fa lei giocava in Serie C con la Pro Sesto. «È stata un’annata incredibile, ma le confesso che ci ho sempre creduto. Desideravo arrivare in alto e giocare ai massimi livelli. È stato un bel salto quello dalla C alla A, ma lavorando sodo sono riuscito a dimostrare le mie capacità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marianucci: «Chiellini è il mio idolo e un punto di riferimento per me»

