Marianucci al Napoli | Fosse per me inizierei il ritiro domani Lavorare con Conte? Un’occasione per crescere

Luca Marianucci è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia azzurra. Il trasferimento dall'Empoli al Napoli è ormai definito e il difensore, classe 2003, si sottoporrà domani alle visite mediche prima della firma ufficiale. Intanto, ha raccontato le sue emozioni al portale del giornalista Nicolò Schira, rivelando entusiasmo, ambizione e un grande senso di appartenenza per la maglia che sta per indossare. «Fosse per me, inizierei il ritiro già domani», ha ammesso Marianucci.