Maria Maddalena | donna madre…custode di un segreto cosmico?

Maria Maddalena è una figura che attraversa i secoli come un enigma luminoso. Intima di Gesù, testimone della resurrezione, eppure per secoli relegata al ruolo di peccatrice redenta. Ma chi era davvero questa donna che i Vangeli citano più volte dei dodici apostoli, e che fu la prima a vedere il Cristo risorto? Nei Vangeli canonici – quelli ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa – Maria Maddalena è descritta come una donna liberata da "sette demoni" (Luca?8,2), che seguiva Gesù e lo sosteneva economicamente con altre donne. È presente sotto la croce e al sepolcro. Ed è lei a ricevere per prima l'annuncio della resurrezione, tanto che il Vangelo di Giovanni la pone al centro di una scena sacra e intima: «Maria!» le dice Gesù, e lei lo riconosce.