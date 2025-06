Margherita Loy a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Scopri l’affascinante mondo di Margherita Loy, scrittrice e artista, ospite nella suggestiva Borgo Libreria Ghibellina. Nata a Roma e cresciuta tra le verdi colline lucchesi, Loy ha affascinato con i suoi libri che uniscono arte, storia e poesia. Con pubblicazioni per bambini e romanzi intensi, tra cui "Dio a me ha dato la collina", il suo talento si rivela in ogni pagina. Non perdere l’appuntamento: la sua nuova opera Tutto... ti lascerà senza fiato.

Margherita Loy Scrittrice. Nata a Roma, vive nella campagna lucchese. Ha pubblicato per l'editore Gallucci libri di arte per bambini e, per i tipi di Atlantide, Una storia ungherese (2018), La dinastia dei dolori (2020) e Dio a me ha dato la collina (2022). È in uscita per Hopefulmonster Tutto.

Margherita Loy a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina - Se amate le parole che incantano e le storie che emozionano, non perdete l'occasione di incontrare Margherita Loy presso la Libreria Ghibellina.

