Marenzi tornerà l’acqua nel laghetto Il parco chiude dal 16 giugno a metà luglio

Dal prossimo 16 giugno, il Parco Marenzi si trasformerà ancora una volta: iniziano i lavori per un nuovo pozzo di emungimento che ridarà vita al suggestivo laghetto ormai in secca. Questa iniziativa, fondamentale per il recupero dell’ecosistema locale, porterà a un’estate all’insegna della rinascita e della cura dell’ambiente. Il parco resterà chiuso dal 16 giugno al 16 luglio, ma il risultato sarà un’oasi più rigogliosa e vivace.

LAVORI. Inizieranno il prossimo 16 giugno i lavori per la realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento dalla falda acquifera al Parco Marenzi, con l'obiettivo di riportare l'acqua nel laghetto, da tempo in secca.

