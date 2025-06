Mare Sole e Cultura dal 18 giugno a Positano | rassegna dedicata a Elsa Morante a 40 anni dalla morte

spiagge e le piazze di Positano, diventano un’occasione unica per riscoprire il potere della memoria attraverso la letteratura. Dal 18 giugno al 10 luglio 2025, la rassegna “Mare, Sole e Cultura” celebra Elsa Morante a quarant’anni dalla sua scomparsa, regalando incontri, letture e approfondimenti dedicati al suo universo narrativo. Se è vero, come scriveva l’autrice de *L’isola di Arturo*, che “tutto l’inventare è ricordare”, questi eventi saranno un viaggio nel cuore della memoria e dell’arte.

