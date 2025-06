Marco Vannini la mamma | Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli? Hanno intervistato l?assassino di mio figlio negandomi la possibilità di replicare

In un panorama mediatico spesso intricato e controverso, le interviste di personalità come Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli a Marina Conte, mamma di Marco Vannini, sollevano domande cruciali sulla giustizia e sul rispetto dei diritti. La possibilità di esprimere la propria verità, anche in contesti così delicati, dovrebbe essere garantita a tutti. È fondamentale ascoltare tutte le voci coinvolte in questa dolorosa vicenda, affinché si possa fare chiarezza e trovare un senso di pace.

Franca Leosini, Roberta Petrelluzzi, Selvaggia Lucarelli. Ne ha per tutti Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, morto a 20 anni nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 per un colpo di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marco Vannini, la mamma: «Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli? Hanno intervistato l?assassino di mio figlio negandomi la possibilità di replicare»

