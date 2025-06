Marco Spanio sfiora il titolo toscano nella cronoscalata di Monsummano Terme

Un duello mozzafiato tra talenti emergenti: Marco Spanio, giovane promessa pratese, sfiora il titolo toscano di cronoscalata a Monsummano Terme, dimostrando coraggio e determinazione. La sua performance, svolta tra il suggestivo centro storico e le antiche pietre di Montevettolini, lascia il pubblico entusiasta. Nonostante il secondo di troppo, la sua prova si conferma un segnale promettente per il futuro. La passione per la velocità non si ferma qui.

Per un solo secondo l’allievo pratese Marco Spanio non ha conquistato il titolo toscano a cronometro in montagna, manifestazione svoltasi nel fine settimana con la prima edizione della cronoscalata da Piazza del Popolo nel centro storico di Monsummano Terme, ed arrivo sulle pietre della medioevale Piazza Bargellini a Montevettolini. Ha fatto meglio di lui il suo compagno di squadra nella Iperfinish Edoardo Agnini che ha chiuso la prova sui 5 km e 650 metri del percorso nel tempo di 10’35 mentre Spanio aveva concluso qualche minuto primo con un secondo in più. Questione di qualche metro dopo una lotta avvincente lungo i tornanti della salita verso il Montalbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Spanio sfiora il titolo toscano nella cronoscalata di Monsummano Terme

In questa notizia si parla di: Spanio Marco Titolo Toscano

Marco Spanio trionfa alla Coppa Giancarlo Bonechi a Traversagna - Marco Spanio trionfa alla storica Coppa Giancarlo Bonechi di Traversagna, un successo indimenticabile per il giovane atleta pratese.

Marco Spanio sfiora il titolo toscano nella cronoscalata di Monsummano Terme - Marco Spanio perde per un secondo il titolo toscano a cronometro in montagna, battuto da Edoardo Agnini nella cronoscalata di Monsummano Terme. Leggi su lanazione.it

Marco Spanio trionfa alla Coppa Giancarlo Bonechi a Traversagna - Per il brillante pratese Marco Spanio vincitore della Coppa Giancarlo Bonechi per Allievi a Traversagna, è un successo che non dimenticherà. Leggi su msn.com