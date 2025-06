Marco Rizzo nelle Marche | Un movimento di popolo per la sovranità e la pace

Marco Rizzo nelle Marche guida un movimento di popolo tra passione e determinazione, unendo le voci di chi crede nella sovranità e nella pace come pilastri fondamentali per il progresso. In un’epoca di sfide globali e conflitti, queste parole diventano il vessillo di una resistenza democratica contro i dogmi esterni e le ingerenze straniere. Sovranità e Pace sono il cuore di un percorso condiviso verso un futuro più giusto e autentico.

«Sovranità e Pace. Due fattori connessi contro i dogmi esterni e la prepotenza straniera nemica della nostra produzione, della nostra sicurezza, del nostro benessere e vero vessillo dei globalizzatori di destra e di sinistra. Sovranità e Pace sono le due parole che hanno unito le nostre.

