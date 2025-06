Marco Martorana trionfa ai campionati italiani di kickboxing a Jesolo

Marco Martorana si conferma protagonista indiscusso nel mondo della kickboxing, trionfando ai Campionati Italiani di Jesolo e conquistando il titolo di campione d’Italia nella categoria "Master -94 kg". Un risultato che celebra una stagione straordinaria per l’atleta del Team Martorana, dimostrando dedizione e talento. Questa vittoria non solo rafforza la sua carriera, ma ispira tanti giovani atleti a inseguire i propri sogni con passione e impegno.

"Un grande riconoscimento che corona una stagione più che positiva non posso non esserne soddisfatto". Marco Martorana ha così commentato il titolo di campione d'Italia ottenuto nella sua categoria agonistica, per quanto concerne il kickboxing. E' il verdetto emesso nei giorni scorsi dai campionati italiani di Jesolo, che hanno visto l'alfiere del Team Martorana salire sul gradino più alto del podio nella categoria agonistica "Master -94 kg". Una manifestazione, quella svoltasi nella località veneta, che metteva di fronte i migliori d'Italia, nelle varie categorie agonistiche. E Martorana, al termine dei vari combattimenti sostenuti, è riuscito a mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato ed il conseguente titolo nazionale.

