Marche referendum 2025 | quorum lontano i risultati in diretta

Ancona, 9 giugno 2025 – Con oltre un milione e 200mila cittadini chiamati alle urne nelle Marche, la sfida tra partecipazione e quorum si fa sempre più avvincente. I referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza sono al centro dell’attenzione, ma il vero incognita resta il raggiungimento del quorum: solo con il voto del 50% più 1 degli aventi diritto, i risultati potranno essere validi. La battaglia continua: perché il futuro si decida davvero, ogni voto conta.

Ancona, 9 giugno 2025 – Più di un milione e 200mila cittadini marchigiani sono stati chiamati, ieri e oggi fino alle 15, per esprimere il proprio voto su 5 referendum abrogativi. Quesiti che chiedono l’abrogazione (cioè l’eliminazione) totale o parziale di alcune leggi in vigore su lavoro e cittadinanza. Perché il risultato di ciascun referendum sia valido è necessario raggiungere il quorum: solo se ha votato il 50% più 1 degli aventi diritto, i risultati della consultazione saranno valide. La consultazione sembra andare verso il flop: a livello nazionale, ieri sera alle 23 aveva votato solo il 22,7%, di poco superiore l ’affluenza nelle Marche (23,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche, referendum 2025: quorum lontano, i risultati in diretta

In questa notizia si parla di: Referendum Quorum Risultati Marche

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

Marche, referendum 2025: quorum lontano, i risultati in diretta - Come hanno votato i cittadini marchigiani ai 5 quesiti volti ad abrogare alcune leggi in vigore? Leggi su msn.com

Referendum 8 e 9 giugno nelle Marche, affluenza del 7,6% alle ore 12: i dati in diretta - Da Ancona a Pesaro, i Comuni dei 5 capoluoghi di provincia regionali hanno messo a disposizione tutte le informazioni necessarie nel caso non ci si ricordi più il seggio nel quale votare ... Leggi su msn.com

Risultati affluenza referendum oggi, aggiornamenti in DIRETTA. Quorum non raggiunto - Risultati affluenza referendum 2025, aggiornamenti in diretta e ultime notizie live: concluse le operazioni di voto il quorum non è stato raggiunto con tutti e cinque i quesiti di conseguenza nulli. Leggi su money.it