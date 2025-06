marche macerata si dota del tablet che assiste il 118

Macerata si distingue ancora una volta per l’innovazione nel settore sanitario, dotando le ambulanze del nuovo tablet di ultima generazione. Questo strumento avanzato permette di indicare rapidamente indirizzo, patologia e dati del paziente, impostando automaticamente il navigatore. La digitalizzazione delle emergenze migliora l’efficienza e la qualità delle risposte rapide. Il nuovo sistema digitalizzato per la gestione delle missioni e la compilazione delle schede sanitarie rappresenta un passo fondamentale verso un’assistenza sempre più efficace e tempestiva.

I ndica l'indirizzo, la patologia che ha motivato la chiamata, il codice colore, i dati del paziente. Inoltre, imposta automaticamente il navigatore. Sono solo alcune delle funzionalità del nuovo tablet di ultima generazione in dotazione alle ambulanze del 118 di Macerata. La digitalizzazione per le emergenze . Il nuovo sistema digitalizzato per la gestione della missione e la compilazione informatizzata delle schede sanitarie è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamattina presso la sala Biblioteca dell' Ospedale di Macerata: presente il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.