Marche l’ordine del giorno del Consiglio del 10 giugno

Il Consiglio Regionale si prepara a un'importante seduta martedì 10 giugno, con all’ordine del giorno decisioni cruciali per il futuro istituzionale. Tra le novità in agenda, la proposta di legge sulle modifiche alle elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta, insieme a approfondimenti sulla legge statutaria e una proposta per valorizzare il titolo di dottorato di ricerca. Un appuntamento da non perdere per capire come cambieranno le regole del gioco.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 10 giugno a partire dalle ore 10. All' ordine del giorno la proposta di legge che contiene modifiche alla normativa per l'elezione del Consiglio e del presidente della Giunta regionale. All 'esame d'Aula anche la proposta di deliberazione con modifiche alla legge statutaria e una pdl per la valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca. Iscritta la proposta di atto amministrativo sull' impianto eolico di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino). In apertura di seduta verrà data risposta a interrogazioni e interpellanze, mentre in coda figura un lungo elenco di proposte di mozione.

