Marc Marquez già in fuga Occhio Bagnaia il Mugello può essere l' ultimo treno

Il GP di Aragon ha acceso nuovamente la corsa al titolo mondiale, con Marc Marquez che dimostra tutta la sua forza e la Ducati dominante. Pecco Bagnaia, protagonista sul podio, non si dà per vinto, ma l’ultimo treno potrebbe essere alle sue spalle. La sfida al Mugello si fa più intensa che mai: riuscirà il piemontese a riscattarsi e rimanere in corsa? Restate con noi, il campionato è ancora tutto da scrivere!

Il GP di Aragon ha confermato la netta superiorità del pilota spagnolo e della Ducati. Pecco ritorna protagonista, salendo sul podio, ma la battaglia per il titolo mondiale si fa sempre più difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez già in fuga. Occhio Bagnaia, il Mugello può essere l'ultimo treno

