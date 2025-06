Maratona di 12 ore a Genova per dividere due gemelline siamesi Unite tra il torace e l' addome | 50 professionisti impegnati al Gaslini

Una sfida medica senza precedenti ha visto oltre 50 professionisti dedicarsi per più di 12 ore in sala operatoria presso l'Istituto Gaslini di Genova, per separare due gemelline siamesi unite tra torace e addome. Un intervento complesso, delicato e ricco di speranza che ha richiesto competenza, coordinamento e cuore. La straordinaria operazione, avvenuta grazie all’impegno di un team internazionale e all’umanità di un'associazione, ha segnato un nuovo capitolo di speranza e vita.

