Maradona Jr non ha dubbi | Con Conte il Napoli vincerà ancora | Poi l' annuncio su De Bruyne e Gyokeres

Maradona Jr non ha dubbi: con Conte alla guida, il Napoli vincerà ancora. In un’intervista esaltante, il figlio del Pibe de Oro consacra il progetto azzurro e svela l’arrivo di De Bruyne e Gyokeres, svelando una stagione promettente. Una benedizione speciale da un nome sacro per i tifosi napoletani, che ora sognano in grande. Antonio Conte sorride, consapevole di avere tra le mani una squadra destinata a fare la storia.

Arriva una benedizione speciale, da un cognome che a Napoli è sacro. Diego Armando Maradona Jr, in una lunga intervista concessa a La Repubblica, ha parlato del futuro del Napoli, incoronando senza esitazioni il progetto di Antonio Conte e il mercato che sta nascendo. Le sue parole sono una vera e propria investitura per il club azzurro, che secondo lui parte da favorito per la prossima stagione. L'allenatore del Napoli Antonio Conte sorride durante un'intervista "Con Conte il Napoli vincerà ancora": la profezia di Maradona Jr.. Il figlio del Pibe de Oro ha espresso una stima immensa per l'attuale tecnico del Napoli.

