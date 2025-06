Mara Venier festeggia il nipotino Claudio su Instagram | preoccupa l’assenza del marito

Mara Venier, simbolo di affetto e famiglia, ha condiviso sui social un tenero momento dedicato al nipotino Claudio, suscitando gioia tra i fan. Tuttavia, l’assenza del marito Nicola Carraro ha acceso qualche domanda tra i follower, preoccupati per questa mancanza. La conduttrice, lontana dagli schermi televisivi, si sta dedicando con amore alla famiglia, ma il suo cuore resta comunque sotto i riflettori. La sua estate promette ancora sorprese, e...

Dopo aver salutato – non senza commozione – gli spettatori di Domenica In, Mara Venier ha iniziato la sua estate all'insegna dei festeggiamenti per il nipotino Claudio. Il piccolo ha infatti compiuto 8 anni e tutta la famiglia si è riunita per festeggiarlo, come raccontato anche dalla stessa Mara su Instagram.