Mara Carfagna a Latina per il primo congresso provinciale di Noi Moderati

visione e gli obiettivi del movimento sarà Mara Carfagna, portando il suo entusiasmo e la sua esperienza nel dinamico appuntamento di Latina. La presenza della vicepresidente è un segnale forte di impegno e rinnovamento per il futuro della provincia, rendendo questo congresso un momento imperdibile per tutti coloro che credono nel dialogo e nella crescita condivisa.

E' previsto l'arrivo anche di Mara Carfagna a Latina per il primo congresso provinciale di di Noi Moderati in programma martedì 10 giugno alle 16 al Circolo Cittadino. A presiedere il congresso sarà Pino Bicchielli; interverrà poi il consigliere regionale Nazzareno Neri, mentre a illustrare la.

In questa notizia si parla di: Congresso Mara Carfagna Latina

