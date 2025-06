Manuel Agnelli su X Factor | Mi ha permesso di essere me stesso

Manuel Agnelli su X Factor mi ha permesso di essere me stesso. Apprezzatissimo per la sua musica come frontman degli Afterhours, è conosciuto anche per la sua lunga carriera come giudice del talent Sky, che gli ha consentito di raggiungere un pubblico sempre più ampio e variegato. Lasciando il tavolo di X Factor per dedicarsi a nuovi progetti tra musica e teatro, Agnelli rivela come quell’esperienza gli abbia dato la libertà di esprimersi autenticamente, un dono prezioso nel suo percorso artistico.

Apprezzatissimo per la sua musica come frontman degli Afterhours, ma conosciuto ancor di più per la sua lunga carriera come giudice di X Factor, che negli anni gli ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio e variegato. Manuel Agnelli lascia il tavolo del talent Sky per dedicarsi ad altri progetti che spaziano dalla musica al teatro, senza però pentirsi di quell'esperienza che, in un momento più maturo della sua carriera, gli ha dato molto. Manuel Agnelli parla di "X Factor". Dopo tanti anni dentro un progetto importante e inevitabilmente capace di renderti così riconoscibile, non è facile pensare di metterlo da parte per dedicarsi ad altro.

