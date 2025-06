Mann di Napoli perché Paolo Giulierini non può ricandidarsi come direttore

Paolo Giulierini, alla guida del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 2015, non potrà ricandidarsi come direttore a causa di un nuovo concorso pubblico indetto dal MIC per la nomina dei responsabili di cinque musei, tra cui appunto il Mann. Con colloqui previsti dal 7 all’11 luglio, questa procedura rappresenta un’opportunità di rinnovamento e trasparenza nelle nomine. Ma quali sono le ragioni precise di questa scelta? Ecco perché Paolo Giulierini...

Il Mic ha indetto un concorso pubblico ( colloqui dal 7 all’11 luglio ) per la nomina dei direttori di cinque importanti musei. Tra essi figura anche il Museo archeologico nazionale di Napoli, guidato dal 15 novembre 2023 da Massimo Osanna, direttore generale delegato subentrato a Paolo Giulierini. Quest’ultimo non può ricandidarsi: ecco perché. Perché Paolo Giulierini non può ricandidarsi come direttore del Mann. Paolo Giulierini (Imagoeconomica). Giulierini non può ricandidarsi come direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli perché ha già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi dal 2015 al 2023. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mann di Napoli, perché Paolo Giulierini non può ricandidarsi come direttore

In questa notizia si parla di: Napoli Paolo Direttore Mann

Napoli, furto all'Ospedale San Paolo: la Corte dei Conti condanna 4 dirigenti dell?ospedale - Un furto clamoroso all'ospedale San Paolo di Napoli ha portato alla condanna di quattro dirigenti, evidenziando gravi falle nella sicurezza.

“Il direttore Paolo Giulierini non deve lasciare il museo MANN”. A Napoli le associazioni si mobilitano - Il terzo rinnovo di Paolo Giulierini al MANN di Napoli La richiesta di un terzo ... Leggi su artribune.com

Napoli, il direttore del Mann Giulierini: «Per i musei ci aspettiamo un altro anno difficile» - È il sogno che il direttore Paolo Giulierini ha, per il 2021, del Mann, oggi chiuso come tutti ... Leggi su ilmattino.it

Mann, Giulierini non può ricandidarsi: il saluto dell'ex direttore del museo a Napoli - L’ex direttore del Mann, Paolo Giulierini, non può ricandidarsi per tornare a Napoli. Leggi su ilmattino.it