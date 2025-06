Mani nude Alessandro Gassmann Francesco Gheghi Mauro Mancini video intervista | L’ignoranza porta violenza

Scopri il volto più autentico di "Mani Nude", il film che affronta temi delicati come violenza, colpa e redenzione. In questa intervista esclusiva, Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e Mauro Mancini ci svelano i retroscena di un progetto che utilizza la brutalità per riflettere sul dolore e sulla possibilità di riscatto. Un’approfondita chiacchierata che ispira a guardare oltre la superficie, perché l’ignoranza porta violenza, ma la conoscenza può portare alla speranza.

La nostra video intervista ad Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e Mauro Mancini, protagonisti e regista del film Mani nude, storia di violenza, colpa e redenzione tratta dal romanzo di Paola Barbato. Vi presentiamo la nostra video intervista ad Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, nei panni di Davide “Batiza” e “Minuto”, e al regista Mauro Mancini, per il film Mani nude, che sfrutta la violenza per parlare di dolore, la colpa e possibilità di redenzione, tratto dal romanzo omonimo di Paola Barbato. Mani nude: cast, uscita e interviste. Diretto da Mauro Mancini e interpretato da Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo e Renato Carpentieri, Mani nude è al cinema dal 5 giugno, distribuito da Medusa Film. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mani nude, Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Mauro Mancini video intervista: «L’ignoranza porta violenza»

