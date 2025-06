Mandala i monaci buddisti a Tissano

Nel mondo dei mandala tissati dai monaci buddisti si cela una profonda lezione: l’imperfezione è parte integrante della bellezza. Ogni opera, come la natura stessa, racchiude un’armonia perfetta nel suo essere unica e incompleta. In questo spazio di imperfezione, troviamo l’ispirazione per abbracciare la vita con entusiasmo e meraviglia, scoprendo che è proprio lì, nell’imperfetto, che risiede la vera perfezione.

Sappiamo che ogni opera è necessariamente "imperfetta" ma tutto è imperfetto; non c'è tramonto cosi bello da non poterlo essere di più, o onda maestosa la cui successiva non lo possa essere di più, o fiore, o sogno o musica o poesia o "brezza lieve che invita al sonno che non possa favorire un.

