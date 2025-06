Mamma e bimba trovate morte a Villa Pamphili diffuse le immagini dei tatuaggi della donna per identificarla

Il giallo avvolge Villa Pamphili, dove una mamma e la sua bimba sono state trovate senza vita. La Questura di Roma ha diffuso immagini dei tatuaggi della donna nel tentativo di identificarla, ma il mistero sulla loro identità persiste. Un enigma che ha sconvolto l’intera comunità, mentre le autorità cercano risposte e cercano di fare luce su questa tragica vicenda. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

La Questura di Roma ha diffuso le foto dei tatuaggi sul corpo della donna trovata morta a Villa Pamphili, ma è ancora mistero sulla sua identità.

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Tatuaggi Donna

Diffuse dalla Questura di Roma le immagini con la ricostruzione dei tatuaggi presenti sul corpo della donna trovata morta all'interno di villa Pamphili, a circa duecento metri dal cadavere di una bimba #ANSA Partecipa alla discussione

#9giugno Questa la descrizione della donna trovata cadavere a #VillaPamphili, diffusa dalla #Polizia, e le immagini dei 3 tatuaggi fotografati sul suo corpo. Se avete indicazioni utili alla sua identificazione, chiamate 1l 112. Se volete, fate girare. Grazie Partecipa alla discussione

Cadaveri a Villa Pamphili, diffuse le foto dei tatuaggi della donna | L'appello della questura per identificarla - Un disegno che raffigura una specie di pipistrello o forse una rosa, una tavola da surf con uno scheletro e un disegno che ritrae il modello stilizzato di un motivo floreale. Leggi su msn.com

Villa Pamphili, appello della questura per identificare la donna: diffuse le foto dei tatuaggi - La questura di Roma ha lanciato un appello per identificare la donna trovata morta nel parco di Villa Pamphili. Leggi su msn.com

Donna trovata morta a Villa Pamphili, diffuse le immagini dei tatuaggi per aiutare l'identificazione - L'appello della Questura di Roma: "Età presumibile 20/30 anni, lineamenti caucasici, capelli chiari, alta 1 metro e 64, peso 58 kg" ... Leggi su rainews.it