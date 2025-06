Maltrattamenti a una ginnasta di 12 anni nuovi guai per Moira Ferrari

Nuovi guai giudiziari minacciano Moira Ferrari, figura di spicco della Gymnasium Academy. La direttrice tecnico, già condannata per aver maltrattato una bimba di 8 anni, si trova ora coinvolta in un caso che riguarda una ginnasta di 12 anni. Un episodio che accende i riflettori sulla tutela dei giovani atleti e mette in discussione l’immagine di un’istituzione amata. La vicenda si evolve, sollevando interrogativi su sicurezza e responsabilità nel mondo dello sport.

Ci sono altri guai con la giustizia all'orizzonte per Moira Ferrari, direttrice tecnico della storica Gymnasium Academy con sede a Villorba. La donna, dopo aver ricevuto un anno fa una condanna a due mesi (con la pena sospesa) per aver dato uno schiaffone ad una baby ginnasta di soli 8 anni, si. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Maltrattamenti a una ginnasta di 12 anni, nuovi guai per Moira Ferrari

In questa notizia si parla di: Ginnasta Anni Guai Moira

Schiaffo alla baby ginnasta di 8 anni per un esercizio sbagliato, allenatrice a processo - Una vicenda che si sarebbe dovuta chiudere anni fa con un provvedimento disciplinare della Federazione italiana ginnastica. Leggi su ilgazzettino.it

Treviso, schiaffo alla ginnasta di 8 anni. L'allenatrice si difende in aula: «Severa sì, ma mai violenta» - All’udienza preliminare dello scorso gennaio non era stata creduta: lo schiaffo che avrebbe inflitto, nel 2017, a una ginnasta di otto anni non sarebbe ... Leggi su corrieredelveneto.corriere.it

Schiaffo alla baby ginnasta di 8 anni della Gymnasium di Villorba, il direttore tecnico Moira Ferrari condannata a due mesi - Secondo l’accusa aveva dato uno schiaffo a una ginnasta di 8 anni, in quanto la baby atleta era caduta dopo aver sbagliato un ... Leggi su ilgazzettino.it