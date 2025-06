Malore in piscina morto un turista 75enne nel Salernitano

Un tragico episodio scuote il Salernitano: un turista di 75 anni, in vacanza ad Ascea, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava in piscina. L'evento ha suscitato sconcerto tra i presenti, che hanno prontamente reagito per soccorrerlo. La vicenda ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la tempestività in situazioni di emergenza. La comunità locale è ancora sotto shock di fronte a questa drammatica perdita.

Un uomo di 75 anni, in vacanza ad Ascea, nel Salernitano, insieme a un gruppo di turisti provenienti dall'Emilia-Romagna, è morto nel pomeriggio a seguito di un malore improvviso mentre si trovava in piscina all'interno di una struttura ricettiva della zona. Secondo quanto si apprende, l'anziano si era appena immerso in acqua quando ha iniziato ad avvertire un forte malessere. Alcuni presenti hanno subito dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Omignano. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione.

In questa notizia si parla di: Malore Piscina Morto Salernitano

