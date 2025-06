Malore al concerto Al Bano prova a rianimare la fan a suon di acuti Poi la battutaccia sulla dieta – Il video

Un imprevisto al concerto di Al Bano si trasforma in un momento sorprendente: il cantante, dimostrando spontanea umanità e spirito di intrattenitore, prova a rianimare una fan svenuta con acuti improvvisati. Tra un gesto di solidarietà e una battuta sulla dieta, la scena cattura l'attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta che la musica è anche cura e vicinanza. E mentre il pubblico aspetta aggiornamenti, il suo intervento rimane impresso come un esempio di autenticità e cuore.

«Svegliati e vieni qui, Deborah». È dal palco di Carbonia, in Sardegna, che Al Bano si improvvisa paramedico tentando di rianimare una signora svenuta tra il pubblico con la forza della sua sola voce. Una serie di vocalizzi e acuti che il cantante 82enne ha completamente improvvisato nel tentativo, probabilmente, di accompagnare e distrarre tutti i presenti dai soccorsi del personale medico. Prima che la signora Deborah fosse portata via per terminare le cure del caso, Al Bano si è lasciato sfuggire un commento che ha scatenato non poche polemiche sui social media. June 8, 2025 Il consiglio «da nutrizionista» alla signora Deborah. 🔗 Leggi su Open.online

