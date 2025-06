Malgioglio e il toast rubato da un gabbiano | ‘Sembrava un film di Hitchcock’

Cristiano Malgioglio, re delle entrate memorabili e delle battute scoppiettanti, sorprende ancora con un aneddoto da film. Durante una sua apparizione a La Vita in Diretta, ha raccontato come un semplice momento quotidiano si sia trasformato in una scena degna di Hitchcock: un gabbiano ruba il suo toast, lasciandolo incredulo e divertito. Un episodio che dimostra come anche i momenti più banali possano diventare storie incredibili da condividere.

Cristiano Malgioglio ha svelato l'aneddoto a La vita in diretta. Lui è sempre il re delle entrate sceniche e delle battute iconiche, e anche stavolta Cristiano Malgioglio non ha deluso. Ospite lunedì 9 giugno a La Vita in Diretta, ha raccontato un incredibile episodio accaduto pochi minuti prima di entrare in studio. "Ero in strada, stavo mangiando un toast. quando all'improvviso ho sentito un vento dietro di me. Mi ha assalito un gabbiano e mi ha strappato via il panino!" Una scena degna di "Gli uccelli" di Alfred Hitchcock, come ha raccontato lui stesso tra le risate del pubblico. L'estate di Malgioglio: "Alè Alè" e la verità sul matrimonio.

