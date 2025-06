Maignan in pressing Chelsea e Milan chiudono l’affare | CMIT

Il futuro di Mike Maignan si infiamma tra il Milan e il Chelsea. Dopo una stagione brillante, il portiere francese sembra deciso a lasciare i rossoneri, alimentando un pressing intenso da parte dei Blues. La situazione è in evoluzione: il Milan cerca di rinnovare, ma Maignan, deciso a sperimentare nuove sfide, sta valutando attentamente le offerte. Riuscirà il Chelsea a convincerlo? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti esclusivi!

Le ultimissime sul futuro del portiere transalpino. Il giocatore vuole lasciare il club rossonero il prima possibile La storia d'amore tra il Milan e Mike Maignan è ormai agli sgoccioli. Dopo l'intesa sul rinnovo raggiunta in inverno e il passo indietro di Giorgio Furlani, il francese si è irrigidito, decidendo di non trattare più il prolungamento del contratto. Maignan al Chelsea: pressing del francese, contatti col Milan per arrivare a dama (LaPresse) – Calciomercato.it Massimiliano Allegri ha sperato, che con il suo arrivo e quello di Igli Tare, la trattativa per il rinnovo potesse riaprirsi, ma così non è stato.

Il pressing di Max Allegri su Mike Maignan non ha portato gli esiti sperati,troppo alta la delusione del francese per il mancato rinnovo. Il Chelsea deve alzare offerta. Il Milan blocca Milinkovic-Savic ma punta forte Svilar in un' operazione che potrebbe coinvolge Partecipa alla discussione

Il #Chelsea è in pressing su Mike #Maignan da almeno 48 ore: gradimento totale, ma solo alle condizioni migliori. Gli inglesi non vogliono andare oltre i 15 milioni più bonus per un portiere molto stimato, sì, ma trentenne e in scadenza tra poco più di un anno. Partecipa alla discussione

