Maignan al Chelsea il francese spinge per la chiusura | il Milan intanto cerca il sostituto

Il futuro di Mike Maignan si fa sempre più in bilico: il portiere francese spinge per l’addio al Milan, con il Chelsea pronto a chiudere l'affare. I rossoneri, nel frattempo, avviano le ricerche per un degno sostituto, pronti a blindare la porta e mantenere alta la competitività della squadra. È il momento di scoprire quale nome potrebbe prendere il suo posto e come si svilupperà questa intricata trattativa di mercato.

Mike Maignan vicino al Chelsea, si accorcia la distanza tra domanda e offerta; i rossoneri intanto aprono i casting per il sostituto Mike Maignan è sempre più vicino al Chelsea. Il portiere francese, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già trovato l’accordo con i Blues, mentre oggi è previsto il vertice decisivo tra le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maignan al Chelsea, il francese spinge per la chiusura: il Milan intanto cerca il sostituto

In questa notizia si parla di: Maignan Chelsea Francese Intanto

