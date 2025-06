Mai più anziani soli Serena a 94 anni sul cohousing non molla | Gli spazi ci sono

Mai piu' anziani soli: Serena, a 94 anni, non molla la sua battaglia contro l’isolamento. Sul co-housing, la sua passione è più forte che mai, e non si arrende neppure con il sorriso e la determinazione di chi crede che un futuro diverso per gli anziani sia possibile. Perché, in fin dei conti, la vera forza sta nel credere che la soluzione possa ...

È la sua battaglia più appassionata, e non è detto che sia l’ultima anche se, comprensibilmente, a 94 anni la grinta potrebbe metterla da parte. Lei no, Serena Scarpellini Geminiani ("Non dite che sono la vedova del calciatore Sergio Geminiani, sono l’innamorata per sempre"), sul co-housing non si arrende. Non è un problema personale, ma l’attenzione per la condizione di molti anziani soli le fa intravedere con lucidità che la soluzione potrebbe essere proprio lì, nel modello abitativo costituito da alloggi a uso privato indipendenti ed autonomi ma con spazi ad uso collettivo e la presenza attiva di una comunità, il co-houser, che si riunisce per creare una realtà che garantisca una migliore qualità di vita per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it