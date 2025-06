Magi | Salvini? Nessun regalo sulla cittadinanza tema solo rimandato

Nel dibattito sulla cittadinanza, Salvini sembra voler alimentare una polemica senza offrire soluzioni concrete. La questione, più complessa di quanto sembri, rimane ancora in stand-by, con molti che chiedono trasparenza e regole chiare. Mentre la politica si divide, il tema della cittadinanza continua a essere un nodo irrisolto, destinato probabilmente a rimandare ancora una volta.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Nessuno avrebbe mai regalato la cittadinanza neanche con la vittoria del Sì. I requisiti che Salvini fa finta di non conoscere sono molto stringenti, sono quelli di conoscere l'italiano, non avere precedenti penali, essere in regola con il pagamento della tasse, cose con cui peraltro la Lega e Salvini hanno qualche problema con i 49 milioni e abbreviare il periodo di residenza legale": così il leader di +Europa, Riccardo Magi, tra i soggetti promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, a margine della conferenza stampa al comitato di Soho House a Roma, risponde alle parole del segretario della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Magi: Salvini? Nessun regalo sulla cittadinanza, tema solo rimandato

In questa notizia si parla di: Salvini Cittadinanza Magi Nessun

"Pericoloso il referendum sulla cittadinanza": polemiche su Salvini mentre la Lega piccona di nuovo il governo - Il referendum sulla cittadinanza solleva polemiche infuocate, con Matteo Salvini che lancia un allerta: "è il più pericoloso".

SALVINI DICE CHE IL REFERENDUM CITTADINANZA È PERICOLOSO? DICE BALLE. LO SFIDO A UN CONFRONTO TV. DICA LUI DOVE E QUANDO. Secondo Salvini, il referendum sulla cittadinanza sarebbe “il quesito più pericoloso”. Pericoloso per chi Partecipa alla discussione

Magi: Salvini? Nessun regalo sulla cittadinanza, tema solo rimandato - I requisiti che Salvini fa finta di non conoscere sono molto stringenti, sono quelli di conoscer ... Leggi su quotidiano.net

Referendum, urne chiuse, quorum lontano. Salvini: 'La cittadinanza non è un regalo' - "Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di ... Leggi su ansa.it

Referendum, si vota fino alle 15, quorum lontano. Salvini: 'La cittadinanza non è un regalo' - "Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di ... Leggi su ansa.it