Madri che lasciano il lavoro perché mancano gli asili nido Aumenta il numero dei padri passa dal 16,7 al 21,1%

Il panorama familiare italiano sta cambiando: sempre più madri lasciano il lavoro per la mancanza di asili nido, una realtà che evidenzia le sfide di conciliazione casa-lavoro. Tuttavia, si assiste a un crescente coinvolgimento dei padri, con il loro ruolo che passa dal 16,7% al 21,1%. Questi dati riflettono un nuovo equilibrio nel mondo familiare e lavorativo, che richiede attenzione e soluzioni concrete per il futuro.

Nel 2024, secondo i dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono stati 60.756 i provvedimenti di convalida legati a dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali da parte di genitori lavoratori, con una prevalenza femminile: 42.237 madri contro 18.519 padri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Madri Lavoro Lasciano Mancano

Acea si aggiudica bando #riparto per sostenere il rientro al lavoro delle madri lavoratrici - ACEA si è aggiudicata il bando pubblico #Riparto, lanciato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per promuovere il rientro al lavoro delle madri lavoratrici con il progetto 'Mamma con ACEA nei tuoi primi 1.

Quelle 44mila mamme che lasciano lavoro: “Pochi asili, congedi impari, iniquità salariale e stereotipi di genere” - Se più di 44mila donne madri lavoratrici si sono dimesse nel 2022 per l’impossibilità di conciliare lavoro e famiglia, carichi retribuiti e carichi di cura, nel Paese in cui già il tasso di ... Leggi su repubblica.it

Famiglia e carriera inconciliabili, 15mila genitori lasciano il lavoro: ecco cosa succede in Lombardia - Il fenomeno riguarda soprattutto le donne dopo la prima maternità. Leggi su ilgiorno.it

Madri in fuga dal lavoro: 44.7mila dimissioni nel 2023/ Solo il 58% delle mamme mantiene l’impiego - La difficoltà di conciliare il lavoro con la cura dei figli a causa della carenza dei servizi di cura come asili nido. Leggi su ilsussidiario.net