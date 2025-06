Madonna della Castagna Quizzone e balli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si anima con un’ampia scelta di eventi: dalla tradizionale Festa della Madonna della Castagna alle divertenti sfide del Quizzone all’Oratorio di Albino, passando per balli, musica live, letture e passeggiate. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di allegria e cultura. Scopri cosa fare e rendi speciale la tua serata!

La festa della Madonna della Castagna e altre feste, il Quizzone all'Oratorio di Albino, balli e musica live, letture e passeggiate. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 9 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi, a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con "Ci incontriamo in un libro?", rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Sino al 14 settembre a Bergamo ritorna la "Festa della Madonna della Castagna ". Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della città lontano dal caldo estivo.