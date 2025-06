Madleen fermata Greta e gli altri guarderanno un video delle atrocità di Hamas

Madleen, la nave simbolo della lotta per i diritti umanitari, si prepara a mostrare un video sconvolgente: le atrocità di Hamas. Un momento di forte impatto che coinvolgerà Greta Thunberg e gli altri attivisti, testimoni di un viaggio drammatico finito con l'abordaggio delle forze israeliane. Questa storia ci invita a riflettere sul difficile equilibrio tra solidarietà e conflitto, lasciando spazio alle emozioni e alla consapevolezza.

Il viaggio della Madleen, la nave della Freedom Flotilla Coalition che trasportava Greta Thunberg e altri attivisti e che aveva l'obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele e arrivare nella Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari, è finito. Le forze israeliane, dopo che l'imbarcazione si è rifiutata di cambiare rotta, l'hanno fermata e abbordata. A riferirlo è l'organizzazione: "La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato". Una denuncia, questa, a cui ha fatto presto seguito la replica del ministero degli Esteri israeliano, che ha definito la missione una trovata pubblicitaria: "Lo yacht dei selfie delle celebrità sta navigando in sicurezza verso le coste di Israele", ha riferito il dicastero, sottolineando che i passeggeri torneranno nei loro Paesi d'origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali. 🔗 Leggi su Iltempo.it