Madame Web per Dakota Johnson il flop del film non è arrivato per colpa sua

Dakota Johnson ha dichiarato al Los Angeles Times, durante il suo tour promozionale di Materialists, che il flop di Madame Web con critica e pubblico non è colpa sua. Il cinecomics, finanziato dalla Sony, è stato un vero e proprio " sacco da boxe " nell'inverno del 2024, incassando la misera cifra di 43 milioni di dollari al botteghino nazionale e un 11% su Rotten Tomatoes. Johnson ha interpretato Cassandra Webb, una paramedica che acquisisce la capacità di vedere il futuro dopo un'esperienza di pre-morte. " Non è stata colpa mia ", ha detto Johnson a proposito del film. " C'è questa cosa che succede oggi: molte decisioni creative vengono prese da un comitato.

