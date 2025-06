Macron in Groenlandia per l’unità europea con Copenaghen

In un gesto simbolico di alleanza e visione strategica, Macron si reca in Groenlandia per rafforzare l’unità europea con Copenaghen. La visita, che coinvolge anche il premier danese Nielsen, affronta tematiche cruciali come sicurezza nell’Artico, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Un momento decisivo per consolidare rapporti e definire nuove sinergie tra Europa e questa regione chiave. La posta in gioco è alta: il futuro del nostro pianeta e della nostra sicurezza.

Roma, 9 giiugno 2025 – Secondo un comunicato stampa stampa dell’ufficio di Frederiksen, durante la visita i leader discuteranno della sicurezza nell’Artico insieme al premier del territorio semi-autonomo danese, Jens-Frederik Nielsen. Discuteranno anche di sviluppo economico, cambiamenti climatici ed energia, ha affermato Copenaghen. “È stato incoraggiante vedere il grande sostegno internazionale alla Groenlandia e al Regno nella difficile situazione di politica estera degli ultimi mesi”, ha affermato Frederiksen. epa12165889 French President Emmanuel Macron gestures as he speaks during the opening of the third UN Ocean Conference, in Nice, France, 09 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron in Groenlandia per “l’unità europea” con Copenaghen

In questa notizia si parla di: Copenaghen Macron Groenlandia Unità