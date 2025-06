Macron il principe Alberto Charlene e il principe William a Monaco per gli oceani | Agiamo insieme con urgenza e ottimismo finché abbiamo ancora una possibilità

Un weekend memorabile a Monaco, dove leader mondiali e nobili si sono uniti per un’urgente chiamata all’azione per gli oceani. Macron, Charlène e William hanno acceso i riflettori sulle sfide ambientali, proponendo un futuro di speranza e responsabilità. È il momento di agire insieme, con ottimismo e determinazione, prima che le opportunità si dissolvano. La nostra salvezza dipende dall’impegno collettivo: il tempo di cambiare è adesso.

