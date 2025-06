Macron denuncia il blocco umanitario a Gaza e chiede cessate il fuoco

Emergono con prepotenza le parole di Macron, che denuncia il blocco umanitario a Gaza come uno scandalo e una vergogna. Il presidente francese rinnova l'appello per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l'apertura delle rotte umanitarie, sottolineando il ruolo della Francia nel vigilare e sostenere i cittadini in pericolo. La crisi richiede interventi immediati e decisioni condivise per ripristinare la speranza e la sicurezza nella regione.

Il blocco umanitario imposto alla Striscia di Gaza è "uno scandalo", "una vergogna". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron tornando a chiedere un " cessate il fuoco ", la " liberazione degli ostaggi " e la " riapertura delle rotte umanitarie ". La Francia "vigila" ed "è al fianco di tutti i suoi cittadini quando sono in pericolo", ha aggiunto in risposta all'abbordaggio da parte delle autoritĂ israeliane della nave della Freedom Flotilla con a bordo 6 francesi. La Francia ha "trasmesso ogni messaggio" a Israele per garantire che la "protezione" di questi attivisti "sia garantita" e che "possano tornare sul suolo francese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron denuncia il blocco umanitario a Gaza e chiede cessate il fuoco

