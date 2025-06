Macron ' attivisti francesi Flotilla tornino prima possibile'

Emmanuel Macron si è schierato con fermezza, chiedendo che gli attivisti francesi della Freedom Flotilla, bloccati da Israele mentre cercavano di portare aiuti a Gaza, possano tornare in patria senza ulteriori ritardi. La situazione accende i riflettori su un tema delicato e urgente, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e i diritti di chi si impegna per cause umanitarie. Ora, l’attenzione si concentra sulla rapida risoluzione di questa crisi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto che i cittadini francesi, attivisti sulla nave umanitaria Freedom Flotilla fermata da Israele mentre tentavano di raggiungere Gaza, possano rientrare "il prima possibile".

L'emittente israeliana Kan riferisce che la Madleen, la nave della Freedom Flotilla fermata da Israele, è arrivata nel porto di Ashdod.

Israele attacca la nave di Freedom Flotilla, arrembaggio in mare. Bombe su Gaza, altri 108 morti - Amnesty: sequestro neve Madleen contro diritto internazionale "Chiediamo alla comunità internazionale di fare molto di più di quanto fatto finora contro il genocidio, l'occupazione militare e l'apart ... Leggi su msn.com

L’Iran condanna l’intercettazione della Freedom Flotilla: "Atto di pirateria" - Teheran non ha usato mezzi termini nel definire “pirateria” l’abbordaggio della nave Madleen, parte della Freedom Flotilla Coalition, da parte delle forze israeliane. Leggi su informazione.it