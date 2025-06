Macron | Abissi oceani non in vendita come non lo è la Groenlandia

Gli abissi oceanici e territori come la Groenlandia non sono merce di scambio, ha affermato con fermezza il presidente Macron durante la conferenza ONU sugli Oceani a Nizza. In un momento di crescente competizione globale per le risorse naturali, la tutela di questi spazi vitali diventa una priorità imprescindibile. Macron si impegna a difendere l'integrità dei nostri mari e territori, affinché siano preservati per le generazioni future.

Nizza, 9 giu. (askanews) - "Gli abissi non sono in vendita, come non sono in vendita la Groenlandia, l'Antartide o l'alto mare": lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in apertura della conferenza ONU sugli Oceani a Nizza, sud-est della Francia, mentre il presidente francese dovrebbe recarsi in Groenlandia questa settimana, territorio che gli Stati Uniti di Donald Trump non nascondono di voler acquisire. "E lo dico con forza: gli abissi non sono in vendita. Come non lo è la Groenlandia. Come non sono in vendita l'Antartide o l'alto mare. Come non sono in regalo le licenze di pesca dei Paesi in via di sviluppo.

