macOS 26 ridefinisce Spotlight che diventa il nuovo cuore del Mac

Con macOS 26, Spotlight si trasforma nel vero cuore pulsante del Mac, offrendo funzioni avanzate che rivoluzionano il modo di cercare e interagire con i contenuti. Ora, non solo trova più rapidamente ciò che cerchi, ma si integra profondamente nelle app, permette di creare scorciatoie e di compiere azioni direttamente, come scrivere email. Scopri come questa innovativa evoluzione può semplificarti la vita quotidiana.

La funzione Spotlight non fa più semplice ricerche ma può includere scorciatoie e integrarsi nelle app, oltre a compiere attività semplici come scrivere direttamente e-mail nel campo di inserimento del testo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - macOS 26 ridefinisce Spotlight, che diventa il nuovo "cuore" del Mac

In questa notizia si parla di: Quot Spotlight Macos Ridefinisce

Spotlight di iOS e macOS avrà un chatbot come ChatGPT: Apple lo sta già testando - passando a funzionalità di ricerca simili ai chatbot come ChatGPT da integrare in Spotlight. Leggi su tech.everyeye.it