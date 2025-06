Maceratese | conferme e nuovi talenti per il futuro del club

La Maceratese si prepara a scrivere il proprio futuro, consolidando l’identità del presente. Tra conferme e nuovi talenti, il club lavora per rafforzare la rosa e puntare in alto. I colloqui con i veterani, come Mastrippolito e Vanzan, sembrano andare nella direzione giusta, mentre resta aperta la sfida con altri giocatori. La strada verso una stagione di successi è tracciata, e tutto dipende dai prossimi incontri.

È una Maceratese tra presente e futuro. L’attualità è rappresentata dagli incontri con i giocatori della vecchia guardia e la sensazione è che i difensori Leonardo Mastrippolito e l’esterno Nicola Vanzan siano vicini alla conferma, mentre c’è ancora distanza con il difensore Javier Pablo Lucero e con l’attaccante Luca Cognigni. In settimana continueranno gli incontri anche con gli altri giocatori della rosa e dal loro esito dipenderà il mercato. Ai biancorossi piacciono l’esterno Luca Senigagliesi, ex Recanatese e Samb, l’esterno d’attacco Edoardo Mariani, ex Atletico Ascoli, e l’attaccante Nicola Pepa, lo scorso anno alla Recanatese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maceratese: conferme e nuovi talenti per il futuro del club

In questa notizia si parla di: Maceratese Conferme Talenti Club

Maceratese: conferme e strategie per la nuova stagione in Serie D - La Maceratese si prepara alla nuova stagione in Serie D, consolidando conferme e strategie vincenti. Prima della pausa dedicata ai festeggiamenti per la conquista dello spareggio contro il K Sport Montecchio Gallo, alcuni tasselli sono già stati confermati, tra cui Niccolò Marras.

Maceratese: conferme e nuovi talenti per il futuro del club - L’attualità è rappresentata dagli incontri con i giocatori della vecchia guardia e la sensazione è che i difensori Leonardo Mastrippolito e l’esterno Nicola Van ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

La Maceratese punta su Nicola Pepa e giovani talenti per un campionato competitivo - La Maceratese mira a ingaggiare Nicola Pepa e valorizzare giovani talenti per affrontare un campionato altamente competitivo. Leggi su msn.com

Maceratese: trattative per rinnovi e rinforzi in vista della Serie D - Stefano Serangeli, direttore generale dei biancorossi, fa il punto dopo i primi incontri con i giocatori della Maceratese che nella pa ... Leggi su msn.com