Macerata fuga di gas durante lavori | l’intervento dei vigili del fuoco

Situazione di emergenza a Macerata, dove una fuga di gas metano si è verificata durante lavori di scavo in piazza Nazzario Sauro. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per contenere il rischio e garantire la sicurezza dei residenti, supportate dalla Polizia locale. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente evidenzia l’importanza di interventi rapidi e coordinati in casi di emergenza. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Fuga di gas metano a Macerata, in piazza Nazzario Sauro, oggi 9 giugno 2025. Nel video gli interventi per la rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per il monitoraggio e la risoluzione della situazione con la strumentazione specifica per registrare la concentrazione del gas in aria e per la verifica della sicurezza degli appartamenti della zona. Sul posto anche la Polizia locale. A quanto si apprende, non ci sarebbero persone ferite o intossicate. La fuga di gas che si è verificata in mattinata a Macerata a causa della rottura di un tubo durante lavori privati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macerata, fuga di gas durante lavori: l’intervento dei vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: Fuga Macerata Durante Lavori

Macerata, ruba abiti strappando l’antitaccheggio: fermata in fuga e denunciata, scatta il foglio di via - A Macerata, una donna è stata denunciata per aver rubato abiti in un negozio del centro, strappando l'antitaccheggio.

MACERATA - E' successo intorno alle 11,30 di questa mattina e le operazioni sono in corso. Durante alcuni lavori è stata rotta una tubatura Partecipa alla discussione

Fuga di gas metano durante dei lavori di scavo a Macerata - I Vigili del fuoco stanno intervenendo in piazza Nazario Sauro, a Macerata, per una perdita di gas metano dovuta a una rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. Leggi su msn.com

Macerata, tubo rotto nel cantiere provoca una fuga di gas in centro, emergenza rientrata. Colpa di un'azienda terza che lavorava alla linea elettrica - Tubo rotto nel cantiere provoca una fuga di gas in centro, il Comune di Macerata: «Allontanatevi da casa». Leggi su msn.com

Fuga di gas oggi a Macerata: tubo di metano rotto duranti gli scavi, traffico deviato - I vigili del fuoco hanno fatto accertamenti con controllare la concentrazione nell’aria. Leggi su msn.com