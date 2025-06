Lutto nella politica viene investito da un’auto pirata e muore

Un dramma che ha lasciato tutti senza parole scuote la provincia di Oristano: un politico, mentre soccorreva un amico in difficoltà, è stato vittima di un tragico incidente stradale causato da un'auto pirata. La sua scomparsa improvvisa ha colpito profondamente l’intera comunità, che si stringe nel dolore e chiede giustizia. Lutto nella politica, viene investito da un’auto pirata e...

Un tragico incidente ha scosso la provincia di Oristano. Nella notte, lungo una strada secondaria, un uomo è stato mortalmente investito mentre spingeva la sua moto in panne, in attesa di soccorso. L'intera comunità è stata colpita dalla notizia, che si è diffusa rapidamente nei paesi vicini, suscitando profondo sgomento. L'uomo, in sella alla sua Harley Davidson, si era fermato a causa di un improvviso esaurimento del carburante. Deciso a non abbandonare il mezzo al buio, aveva scelto di restare sul posto, rendendosi visibile mentre spingeva la moto lungo il bordo della strada.