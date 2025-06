L’unico sopravvissuto dei 10 figli della dottoressa al-Najaar lascerà Gaza | Adam sarà curato in Italia

Un messaggio di speranza e rinascita attraversa il conflitto: mercoledì 11 giugno, l’Italia accoglierà Adam, l’unico sopravvissuto tra i dieci figli della dottoressa al-Najaar di Gaza. Arrivato per ricevere cure al Niguarda di Milano, porterà con sé non solo il trauma di un passato difficile, ma anche la forza di un nuovo inizio, simbolo di unità e speranza per un futuro migliore. Continua a leggere.

Mercoledì 11 giugno arriverà in Italia un gruppo di bambini di Gaza con i familiari. Fra loro c'è anche Adam, l'unico dei 10 figli della dottoressa al-Najaar sopravvissuto al bombardamento della loro casa. L'11enne sarà curato al Niguarda di Milano e arriverà "con la mamma, la zia e quattro cuginetti", ha fatto sapere il ministro degli Affari Esteri Tajani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

