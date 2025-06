Lungo il Tevere… Roma | un’estate di spettacoli musica e cultura sulle sponde del fiume

Lungo il Tevere… Roma torna a incantare cittadini e visitatori con un’estate all’insegna di arte, musica e cultura tra Ponte Garibaldi e Ponte Sisto. Dal 6 giugno al 24 agosto 2025, le sere romane si trasformano in un teatro all’aperto, offrendo eventi per ogni età e interesse. Un’occasione unica per vivere la città sotto una luce nuova, rendendo questa estate indimenticabile e ricca di emozioni.

Torna l'estate romana con uno degli appuntamenti più amati da cittadini e turisti: "Lungo il Tevere. Roma", la manifestazione che da 23 anni anima le banchine tra Ponte Garibaldi e Ponte Sisto con arte, incontri, musica e spettacoli. Dal 6 giugno al 24 agosto 2025, le serate romane si accendono di eventi pensati per tutti: famiglie, bambini, appassionati di musica, teatro e cultura. Un cartellone ricco e variegato, in occasione del Giubileo, che unisce tradizione e innovazione in uno dei luoghi più suggestivi della città: la riva del Tevere. Si parte sabato 7 giugno con il live di Jaqueline Branciforte, cantautrice e musicista rivelazione di X Factor, pronta a conquistare il pubblico con la sua voce unica.

