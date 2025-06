Lunedì alla Camera premiazione dei programmi web e tv per famiglie

Il 16 giugno, presso la Camera dei Deputati, si svolgerà l’attesa premiazione dei programmi web e TV più adatti alle famiglie, nell’ambito dell’evento “Un anno di Zapping e di Streaming”. Promossa dal Moige, questa iniziativa celebra i contenuti che educano e intrattengono in modo responsabile, contribuendo a un panorama mediatico più sicuro per i genitori e i loro figli. Un’occasione imperdibile per riconoscere l’eccellenza nel mondo digitale e televisivo.

(Adnkronos) – Il 16 giugno dalle 14:30 alle 18:00 si terrà l'evento "Un anno di Zapping e di Streaming", presso la camera dei deputati. L'iniziativa è promossa dal Moige – Movimento italiano genitori, che valuta i contenuti televisivi, web e social più adatti alle famiglie. L' appuntamento avrà luogo nella nuova aula dei gruppi parlamentari .

