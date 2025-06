L' ultimo paradosso Nazionale Spalletti annuncia il suo esonero

In un vortice di sorprese, Spalletti annuncia il suo addio come allenatore, lasciando tutti senza parole. È lui stesso, e non Gravina, a comunicare questa decisione carica di emozione, tra dubbi e tradimenti. Nonostante tutto, stasera sarà comunque in panchina, pronto a scrivere l'ultimo capitolo di questa avventura. Un finale che promette emozioni e colpi di scena, dimostrando che nel calcio nulla è scritto finché si gioca.

