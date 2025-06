L’ultima partita di Spalletti da ct della nazionale

Stasera si accendono i riflettori sul match tra Italia e Moldavia, un’occasione cruciale per la qualificazione mondiale. Con Spalletti in panchina, sebbene già esonerato, l’atmosfera è carica di emozioni e attese. La partita segna un capitolo importante nella storia del calcio azzurro, tra speranze e sfide future. Scopriamo insieme come si svilupperà questa sfida decisiva, un vero e proprio test di orgoglio e determinazione.

Grande attesa per la partita tra Italia e Moldavia di stasera. Gli azzurri si giocano un pezzo importante della qualificazione al mondiale. Spalletti in panchina, ma già esonerato. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’ultima partita di Spalletti da ct della nazionale

In questa notizia si parla di: Spalletti Partita Ultima Nazionale

Norvegia-Italia, Spalletti alla prova del Nord: rimotivare gli interisti delusi e arginare la furia Haaland per una partita cruciale per la qualificazione Mondiale - L'Italia di Spalletti si prepara a una sfida fondamentale contro la Norvegia, un match che potrebbe ridare slancio agli interisti delusi e all'intera nazionale.

La partita di domani contro la Moldova sarà l'ultima per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Il tecnico toscano è stato esonerato dopo la pesante sconfitta con la Norvegia, che ha compromesso le speranze di qualificazione degli Azzuri ai Mondiali Partecipa alla discussione

Luciano Spalletti non è più il CT della Nazionale. La sua ultima partita sarà domani contro la Moldavia. Al suo posto si vaglia tra uno tra Pioli (favorito) e Ranieri (il CT che tutti vorremmo) #italia #azzurri #Nazionale Partecipa alla discussione

Italia-Moldavia diretta, qualificazione Mondiali 2026: l'ultima partita del ct Spalletti live - Dopo la sconfitta disastrosa in Norvegia e l'esonero dell'allenatore, gli Azzurri continuano il percorso di qualificazione per il Mondiale 2026: aggiornamenti in tempo reale ... Leggi su msn.com

Luciano Spalletti: ultima partita con la Nazionale contro la Moldavia - Il ct azzurro Spalletti si prepara a guidare l'Italia per l'ultima volta contro la Moldavia a Reggio Emilia. Leggi su quotidiano.net

Italia-Moldavia, dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario: l'ultima di Spalletti ct della Nazionale - Dopo la figuraccia in Norvegia questa sera l'Italia scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia per la ... Leggi su ilmattino.it